Доказательства, собранные следственными органами ГСУ СК России по г. Москве, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывших руководителей подведомственного Министерству транспорта Российской Федерации ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» - генеральному директору Юрию Спасскому, заместителю генерального директора Виктору Парахину и руководителю проектов Роману Лаврентьеву.
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