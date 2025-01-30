Нервное внимание, с каким на Украине обсуждают "стодневный план Трампа", легко понять: Киев может не дотянуть до назначенного хозяином момента.
Терпение Путина на исходе: для Украины пошел обратный отсчёт
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Правильно подмечено! Лучше бы о бойцах, которые кровь проливают, получают ранения, становятся инвалидами в 20 лет или пропадают без вести рассказывали.
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17 час.
CM
C Major
есть военкоры по профессии,которые реально оттуда не вылезают и знают не со слов,а на своей шкуре испытали все,а есть такие,что съездят в коротенькую командировочки,особо далеко не залезая,взахлеб прокомментируют,размахивая руками,событие и опять на канал\корку заработал..
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16 час.
АА
Архип Архипов
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13 час.
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