Терпение Путина на исходе: для Украины пошел обратный отсчёт

Правильно подмечено! Лучше бы о бойцах, которые кровь проливают, получают ранения, становятся инвалидами в 20 лет или пропадают без вести рассказывали.

CM

C Major

есть военкоры по профессии,которые реально оттуда не вылезают и знают не со слов,а на своей шкуре испытали все,а есть такие,что съездят в коротенькую командировочки,особо далеко не залезая,взахлеб прокомментируют,размахивая руками,событие и опять на канал\корку заработал..