Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Терпение Путина на исходе: для Украины пошел обратный отсчёт

Терпение Путина на исходе: для Украины пошел обратный отсчёт

  Нервное внимание, с каким на Украине обсуждают "стодневный план Трампа", легко понять: Киев может не дотянуть до назначенного хозяином момента.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Правильно подмечено!  Лучше бы о  бойцах, которые кровь проливают,  получают ранения, становятся инвалидами в 20 лет или пропадают без вести рассказывали.
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17 час.
CM
C Major
есть военкоры по профессии,которые реально оттуда не вылезают и знают не со слов,а на своей шкуре испытали все,а есть такие,что съездят в коротенькую командировочки,особо далеко не залезая,взахлеб прокомментируют,размахивая руками,событие и опять на канал\корку заработал..
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16 час.
АА
Архип Архипов
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13 час.
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