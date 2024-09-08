Россияне завоевали 64 медали на Паралимпийских играх в Париже

На счету россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали. Паралимпийскими чемпионами стали: Андрей Калина (плавание, 100 м брассом, класс SB8) Александр Яремчук (бег на 1500 м, Т46) Валерия Шабалина (плавание, 200 м вольным стилем, S14; 200 м комплексным плаванием, SМ14) Алексей Чуркин (метание клаба, F32) Роман Жданов (150 м комплексным плаванием, SM4; 50 метров на спине, S4) Дмитрий Черняев (плавание на 100 м брассом, SВ4) Евгений Торсунов (прыжки в длину, Т36) Александр Костин (бег на 1500 м, Т13) Дарья Лукьяненко (200 м комплексным плаванием, SM11; 100 м брассом SВ11; 100 м вольным стилем, S11) Андрей Вдовин (бег на 400 м, бег на 200 м, Т37) Хетаг Хинчагов (прыжки в длину, Т38) Владимир Свиридов (толкание ядра, F36) Мария Павлова (плавание, 100 м брассом, SВ7) Иван Ревенко (метание копья, F54) Матвей Якушев (плавание, 100 м вольным стилем, S11).