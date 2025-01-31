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Главный пантюркист Казахстана после захвата власти намеревался воевать с Россией

Главный пантюркист Казахстана после захвата власти намеревался воевать с Россией

В Казахстане завершился длительный судебный процесс в отношении активных участников попытки государственного переворота в январе 2022 года, который был сорван введением миротворческих сил ОДКБ под эгидой России.

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