Минкоммерции КНР призвало США не использовать экономические вопросы как оружие

Соединенным Штатам, предлагающим ограничить инвестиции в КНР, необходимо прекратить использовать торгово-экономические отношения в качестве оружия, Вашингтону нужно уважать законы функционирования рыночной экономики.
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