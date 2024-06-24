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Минкоммерции КНР призвало США не использовать экономические вопросы как оружие

Минкоммерции КНР призвало США не использовать экономические вопросы как оружие

Соединенным Штатам, предлагающим ограничить инвестиции в КНР, необходимо прекратить использовать торгово-экономические отношения в качестве оружия, Вашингтону нужно уважать законы функционирования рыночной экономики.

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