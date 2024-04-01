Минлесхоз Татарстана в новом сезоне по нацпроекту закупит дроны за 42 млн рублей

В этом году Министерство лесного хозяйства РТ получит финансирование из федерального бюджета в размере 42 млн рублей на приобретение беспилотных летательных аппаратов в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
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