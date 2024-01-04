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Закон и Порядок

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Дмитрий Медведев резко высказался в адрес французского правительства

Дмитрий Медведев резко высказался в адрес французского правительства

Дмитрий Медведев уже стал автором не одного выражения, цитатами улетевшего в народ. Сравнить креативность его высказываний можно разве что с известным и уже давно ушедшем в мир иной политиком Виктором Черномырдиным.

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Комментарии
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Boris Borisov
Мы всем подъездом присоединяемся к высказыванию! Многие из нас смысл значительно расширили и углубили выражениями  -    ... ,... , .... ...! , ... на ...... вас , ....!! ... ...! , .... !!!! , ... вам , - и прочими!
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