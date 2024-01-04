Дмитрий Медведев резко высказался в адрес французского правительства

Дмитрий Медведев уже стал автором не одного выражения, цитатами улетевшего в народ. Сравнить креативность его высказываний можно разве что с известным и уже давно ушедшем в мир иной политиком Виктором Черномырдиным.
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