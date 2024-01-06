США введут санкции против военно-технического сотрудничества РФ с КНДР

2 дня назад 3,1K прочитали США планируют ввести новые санкции против военно-технического сотрудничества РФ с КНДР и Ираном, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.