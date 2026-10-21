Вода способна быть нежной и умиротворяющей, но иногда она демонстрирует совершенно иной нрав. Огромные валы, тёмная гладь, уходящая за горизонт, и неведомое, скрытое под поверхностью, могут вселить тревогу даже в тех, кто привык отдыхать у моря.