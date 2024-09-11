На первый-второй рассчитали: Единая лига раскрыла бюджеты своих клубов

Единая лига ВТБ традиционно раскрыла бюджеты российских команд за прошедший сезон (2023/24). Они посчитаны с учетом поступления от спонсоров, доходов от продажи билетов, мерчандайзинга и призовых, а также вкладов членов/акционеров/участников, поступления субсидий, пожертвований и, конечно, бюджетного финансирования (например, «Енисей» и «Парма» получили по 290 млн от Минспорта Красноярского края, «Нижний Новгород» — 270 млн).