В целях закрепления представлений у детей о характерных признаках осени, формирования эстетического отношения к природе посредством изобразительной деятельности, развития творческих способностей во всех возрастных группах организована изобразительная деятельность - рисование, аппликация, лепка.
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