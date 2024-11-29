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Закон, порядок, государство

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В Ростовской области сотрудники полиции приняли первое заявление иностранного гражданина на оформление временного проживания в упрощенном порядке

Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области принято первое в регионе заявление гражданина Германии об оформлении в упрощенном порядке разрешения на временное проживание в Российской Федерации.

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