Россиянам рассказали, как купить авто с пробегом и не прогадать

При выборе автомобиля с пробегом следует помнить, что такие однозначные показания, как возраст и пробег, не всегда могут дать исчерпывающие знания о состоянии машины, рассказал технический директор автомобильного FRESH Максим Рязанов в разговоре с Lenta.
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