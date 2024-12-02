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Никола Йокич сравнялся с Мэджиком Джонсоном по трипл-даблам. Они делят 3-е место в истории НБА

Центровой «Денвера» набрал 28 очков, 14 подборов и 11 передач в матче с «Клипперс» (122:126). Трипл-дабл стал для Йокича 138-м за карьеру, столько же у легенды «Лейкерс» Мэджика Джонсона.

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