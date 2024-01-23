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В Петербурге молодая мать задушила восьмимесячную дочь за нежелание спать

В Петербурге молодая мать задушила восьмимесячную дочь за нежелание спать

Следователи Выборгского района Петербурга обвинили 23-летнюю мать в убийстве восьмимесячной дочери.Региональный следком сообщает, что трагические события произошли 18 января в одной из квартир Тихоокеанской улицы.

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