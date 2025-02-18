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Взрослые ужинают, а дети сидят за отдельным столом: Европа оказалась в глупом положении

Взрослые ужинают, а дети сидят за отдельным столом: Европа оказалась в глупом положении

В интервью глава Rheinmetall Армин Паппергер жестко раскритиковал европейские страны: «Если вы не делаете инвестиций и не проявляете силы, к вам относятся как к детям… На протяжении последних 30 лет европейцам было удобно заявлять, что 1% ВВП на оборону — это вполне нормально».

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