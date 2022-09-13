Финансист Бобкова напомнила о льготах для одиноких пенсионеров

Российские пенсионеры, оставшиеся в одиночестве, могут рассчитывать на меры поддержки. Об этом напомнила эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ), доктор наук Елена Бобкова в беседе с «Праймом».