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Финансист Бобкова напомнила о льготах для одиноких пенсионеров

Финансист Бобкова напомнила о льготах для одиноких пенсионеров

Российские пенсионеры, оставшиеся в одиночестве, могут рассчитывать на меры поддержки. Об этом напомнила эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ), доктор наук Елена Бобкова в беседе с «Праймом».

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