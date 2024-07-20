Гражданина Германии из нацполка имени Кастуся Калиновского приговорили к расстрелу Белорусский суд приговорил к высшей мере наказания гражданина Германии.
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Гражданина Германии из нацполка имени Кастуся Калиновского приговорили к расстрелу Белорусский суд приговорил к высшей мере наказания гражданина Германии.
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