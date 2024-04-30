Мизулина сообщила, что обратится в СК РФ из-за поцелуев Hofmannita с девушками

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России из-за того, что рэперша Hofmannita приставала к несовершеннолетним фанаткам-девочкам и пыталась их целовать на своем концерте.
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