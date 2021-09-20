Юрист раскрыл, когда банк может отобрать ипотечную квартиру

Pexels Банки часто устанавливают в ипотечных договорах запрет на сдачу залоговой квартиры в аренду. Если это правило будет нарушено, банк может потребовать досрочного погашения кредита, заявил партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов.