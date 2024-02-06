В украинскую Верховную Раду внесен новый вариант закона об усилении и ужесточении мобилизации. Первую его редакцию парламентарии отклонили, поскольку она вызвала в тамошнем обществе настоящий шквал возмущения и неподдельный ужас.
Украинская «могилизация 3.0»: суть вкратце
Комментарии
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ВераВерная
Автор - Александр Неукропный, Киев. Ну, нужны ещё какие-то объяснения? Решил россиян на жалость пробить. У себя в Киеве митингуйте, а нам ваши проблемы как-то фиолетово.
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14 час.
А
Андрей
Нацистское образование под названием "страна 404" взялась за полное искоренение украинутых. Змея сама себя пожирает. Самое интересное, а с чего вдруг жалеть украинутых? Россия ведь до сих пор для них враг и орки. И несмотря на всю эту историю с украинской могилизацией, украинутые до сих пор продолжают ненавидеть Россию. Ради смеха, включился в один из украинских телеграм-чатов, где собирается информация о местах действия ТЦК. Как только посоветовал им для начала сменить их бандеровласть, из чата сразу выкинули. Вот и судите, кто они эти украинутые. Так что не жалко, пусть по полной получают удовольствие от своего бандерья!!!!
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13 час.
АС
Анатолий Страшко
Елена, Вы филолог? Ну чем Вам не нравится это слово? После Вашего замечания от Вас душком не первой свежести понесло. Трудом колхозников, кстати, страна смогла во время ВОВ кормить солдат 5 лет и потом карточную систему убрали за год. Как Вы мне напоминаете жительницу Рублёвки. Хотя сами, возможно, корни колхозные имеете.
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9 час.
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