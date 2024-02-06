А

Андрей

Нацистское образование под названием "страна 404" взялась за полное искоренение украинутых. Змея сама себя пожирает. Самое интересное, а с чего вдруг жалеть украинутых? Россия ведь до сих пор для них враг и орки. И несмотря на всю эту историю с украинской могилизацией, украинутые до сих пор продолжают ненавидеть Россию. Ради смеха, включился в один из украинских телеграм-чатов, где собирается информация о местах действия ТЦК. Как только посоветовал им для начала сменить их бандеровласть, из чата сразу выкинули. Вот и судите, кто они эти украинутые. Так что не жалко, пусть по полной получают удовольствие от своего бандерья!!!!