Не надо бояться разрушения стереотипов и своих внутренних страхов

На «EUROMORE» опубликована новая запись немецкого журналиста, главного редактора издания «World Economy» Александра Сосновского: ООН, так же как МОК, ОБСЕ, МУС и прочие, не могут решить ни одной проблемы, не пользуются авторитетом и не обладают никакой властью.
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