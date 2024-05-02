Психолог Попова: приобщать детей к просмотру военного кино лучше с советских картин

В современных фильмах о войне есть обилие сцен насилия, которые могут травмировать психику ребенка. Приобщать детей к просмотру кино о войне лучше с советских картин, сообщила педагог-психолог Марина Попова в беседе с «Москвой 24».
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