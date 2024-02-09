В Астрахани ждет суд мужчину, ударившего полицейского несколько раз ножом

По счастью, все удары пришлись в руку. Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни.
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