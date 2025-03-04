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Bloomberg: в Европе считают, что Зеленскому придется унижаться перед Трампом

Bloomberg: в Европе считают, что Зеленскому придется унижаться перед Трампом

Политики из стран Европы считают, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому, вероятно, придется унижаться перед президентом США Дональдом Трампом, потому что одних извинений после скандала в Овальном кабинете Белого дома может оказаться недостаточно.

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