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On This Day, Sept. 8: Spain founds St. Augustine, Fla.

On Sept. 8, 1565, the Spanish founded the first continuously inhabited European settlement in what is now the continental United States on the site of the present St.

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