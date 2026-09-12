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Земля

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Как за 10 минут распознать проблемный дом: личный чек-лист по фундаменту, стенам и крыше

Как за 10 минут распознать проблемный дом: личный чек-лист по фундаменту, стенам и крыше

Покупка загородного дома за 15–20 миллионов рублей ещё не гарантирует, что через несколько месяцев не придётся вложить ещё 5 миллионов в устранение скрытых дефектов.

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