Сила в правде
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Сила в правде

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Путин в Индии закрепил цифры БРИКС, но Индия снова остановила антизападный курс

Путин в Индии закрепил цифры БРИКС, но Индия снова остановила антизападный курс

В Нью-Дели БРИКС принял декларацию из 140 пунктов и показал оборот на 1,2 трлн долларов. Расчёты в нацвалютах уже больше 60%, но Индия снова не дала превратить клуб в антиамериканский альянс.

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