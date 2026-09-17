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Царьград

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Овечкину пригрозили отменой в США и Канаде из-за предвыборного ролика

Овечкину пригрозили отменой в США и Канаде из-за предвыборного ролика

Американские политики и СМИ требуют "отменить" Овечкина и выгнать его из НХЛ.В Северной Америке разгорается громкий скандал вокруг капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.

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