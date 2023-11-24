Продается уникальный Italdesign Aztec

Джорджетто Джуджаро разработал спорткар Italdesign Aztec в честь 20-летия компании. Italdesign Aztec, первоначально представленный на автосалоне в Турине в 1988 году как прототип, представляет собой спортивный автомобиль с открытым верхом с радикальным дизайном и ультрасовременными функциями на тот момент.
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