В Буркина-Фасо впервые прошел международный турнир по самбо имени Путина

Международный турнир по самбо имени президента России Владимира Путина состоялся 24 февраля в Буркина-Фасо, в состязаниях приняли участие представители РФ, Буркина-Фасо, Мали и Нигера, сообщает РИА Новости.
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