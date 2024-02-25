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В Буркина-Фасо впервые прошел международный турнир по самбо имени Путина

В Буркина-Фасо впервые прошел международный турнир по самбо имени Путина

Международный турнир по самбо имени президента России Владимира Путина состоялся 24 февраля в Буркина-Фасо, в состязаниях приняли участие представители РФ, Буркина-Фасо, Мали и Нигера, сообщает РИА Новости.

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