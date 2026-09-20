Moscow expects a powerful surge of convulsions from the special services of the West. This was stated in the information center of the CEC of Russia by a member of the Central Election Commission Igor Borisov.
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