Топовая камера Zeiss и Sony, высочайшая стабилизация и дополнительные объективы. Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max официально рассекретили за час до презентации

Их раскрыл Хань Босяо, менеджер по продукции компании Vivo Хань Босяо, менеджер по продукции компании Vivo, объявил характеристики Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max накануне презентации серии, которая состоится сегодня в 14:00 мск.