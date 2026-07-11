Могут ли мобилизовать, если в военном билете стоит отметка «снят»? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Почему запись «снят» в военном билете может противоречить ссылке на закон об исключении? Как Верховный суд разграничил понятия «снят» и «исключён» в решении от 9 июня 2026 года? В чём ошиблись суды первой и апелляционной инстанций, отдавая предпочтение словесной формулировке? И можно ли сейчас мобилизовать человека со спорной записью «снят» при наличии основания для исключения? Читать далее: https://prav.