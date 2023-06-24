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Госуслуги раскрыли россиянкам 5 реальных способов получать больше денег от государства

Госуслуги раскрыли россиянкам 5 реальных способов получать больше денег от государства

Госуслуги раскрыли женщинам России сразу 5 реальных способов получать больше денег от государства. Причем выплаты повысить можно при соблюдении всего нескольких условий.

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