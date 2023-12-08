"Было гробовое молчание": детали экстренной посадки S7 в Новосибирске

Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Причиной вынужденного возврата самолета S7 Airlines ("Сибирь") в аэропорт Новосибирска после взлета стал помпаж двигателя, сказано в сообщении Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
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