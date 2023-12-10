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В «Ростехе» объяснили рекордную дальность истребителя Су-35С

В «Ростехе» объяснили рекордную дальность истребителя Су-35С

Фото: russianplanes.net / Eugeny Polivanov 10 декабря 2023, 00:30 — Общественная служба новостей — ОСН Российский истребитель поколения 4++ Су-35С получил уникальные технические характеристики, которые делают его «экстремально опасным», сообщает «Ростех».

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