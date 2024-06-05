Обнародовано совместное заявление России, Китая и Ирана о ядерной сделке. Так представители трёх стран напомнили Западу, что в 2018 году незаконно и в одностороннем порядке вышли из соглашения с Тегераном, которое действовало с 2015 года.
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