Астраханские ватерполисты - бронзовые призеры Кубка России

Команда отвоевала второй знаковый комплект медалей в спортивном сезоне. Накануне в Казани завершился второй по престижности ватерпольный турнир страны - Кубок России, где за пьедестал боролась астраханская команда Суперлиги «Динамо-СШОР».
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