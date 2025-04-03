Поляки в шоке. Снарядов, произведенных ими за год, хватит на два дня боев

"Нынешние запасы снарядов позволяют нам обороняться в течение одной-двух недель". Это заявление главы Бюро национальной безопасности Польши генерала Дариуша Луковского (Dariusz Łukowski) вызвало настоящую политическую бурю.
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