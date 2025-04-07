Москва готовится к празднованию 80-летия Победы: кого пригласили на торжества 9 мая Ирина ВальковаВ 2025 году Россия будет отмечать значимую историческую дату — 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
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