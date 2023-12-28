Армейский внедорожник Mercedes G-Class нашли брошенным на десятилетие в военной палатке 

В последнее время в Сети стали очень популярны видеоролики с поиском так называемых «капсул времени», а если быть точнее машин, на долгие годы забытых своими владельцами и простаивающих без движения со всеми вытекающими для них последствиями.
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