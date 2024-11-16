❗️Цены в санаториях Крыма стали ниже, чем в Краснодарском крае По Крыму средняя стоимость в санаториях 4 тысячи рублей за сутки, а в Краснодарском крае – 6 300 рублей.
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❗️Цены в санаториях Крыма стали ниже, чем в Краснодарском крае По Крыму средняя стоимость в санаториях 4 тысячи рублей за сутки, а в Краснодарском крае – 6 300 рублей.