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Российским дачникам напомнили, за что штрафуют на полмиллиона рублей

Российских дачников предупредили о том, что в мае можно получить крупные штрафы. Директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев в интервью радио Sputnik напомнил о наиболее частых нарушениях на дачных участках.

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