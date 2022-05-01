Российским дачникам напомнили, за что штрафуют на полмиллиона рублей

Российских дачников предупредили о том, что в мае можно получить крупные штрафы. Директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев в интервью радио Sputnik напомнил о наиболее частых нарушениях на дачных участках.
Российских дачников предупредили о том, что в мае можно получить крупные штрафы. Директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев в интервью радио Sputnik напомнил о наиболее частых нарушениях на дачных участках.
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