От персидской мифологии до Диснея: история ковров-самолетов

От древних царств персидской мифологии до захватывающих сказок “Тысячи и одной ночи”. От ярких повествований Индии до западной литературы, ковры-самолеты превзошли географические границы и пронизали мифы и легенды.
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