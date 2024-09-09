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Типичный сценарий: У мира будет всего 20 минут в случае начала ядерной катастрофы

Типичный сценарий: У мира будет всего 20 минут в случае начала ядерной катастрофы

ФОТО: Коллаж Царьграда Эксперт объясняет, что, несмотря на развитие вооружения и увеличение скорости ракет, время до ядерного апокалипсиса всегда остаётся 20 минут.

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Комментарии
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Андрей Рыбин
Да скорее бы уже...
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10 час.
Федор Родников
Птичек не жаль?
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Анатолий налетов
А Бог как будто и не знал, Когда придурков создавал... Поглотит всех космическая тьма. Для лучшей участи не хватит нам ума! Лишь на одно ума потуга - Войною истребить друг друга...
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