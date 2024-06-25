Мировая сенсация: почему Ассанжа выпустили из британской тюрьмы

TASS/EPA/ANDY RAIN Мировой сенсацией называют неожиданный поворот в деле Джулиана Ассанжа. 25 июня стало известно, что основателя WikiLeaks, выдачи которого США добиваются уже 12 лет, выпустили из тюрьмы в Великобритании, чтобы тут же отправить под суд.