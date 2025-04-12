Пленный боевик: в ВСУ приказывали расстреливать русскоговорящих гражданских

РЕН ТВ Командиры ВСУ отдавали приказы открывать огонь на поражение по находившимся недалеко от зоны боевых действий гражданским, которые говорили по-русски, рассказал пленный украинский боевик Владислав Белопольский.
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