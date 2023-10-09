Новая катастрофа заставит Запад забыть об Украине: процесс запущен

Современному человеку кажется, что в XXI веке все спорные вопросы можно решить за столом переговоров, однако суровая правда жизни диктует свои правила – кровавые конфликты вспыхивают в разных уголках планеты.
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