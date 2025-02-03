Стартовал конкурс на предоставление субсидий НКО на проведение патриотических мероприятий с участием детей и молодежи

Минпросвещения России объявило конкурсный отбор на предоставление субсидий на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий в сфере патриотического воспитания с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта «Мы вместе» нацпроекта «Молодежь и дети».